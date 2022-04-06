У результаті наступальних дій Збройних Сил України, російські окупанти на Херсонщині втратили контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 6:00.

Це означає, що ворога відкинули на 80-90 км від Кривого Рогу. І на 30 км від Зеленодольська, який знаходиться на межі області.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.

Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків.

Нагадаємо, що на думку радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, росіяни готують Херсон до здачі.