Чому ж "кишеньковий лукашенко" так дозволив москві поглинути свою країну?

Білорусь - одна з небагатьох країн, які проголосували "проти" під час засідань Генасамблеї ООН щодо визнання рашистської агресії проти України.

Чому ж "кишеньковий лукашенко" так дозволив москві поглинути свою країну та наскільки він залежний особисто від путіна?

Дізнавалися наші кореспонденти.