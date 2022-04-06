Білорусь виступила проти визнання російської агресії: наскільки лукашенко залежний від путіна [ Редагувати ]
Білорусь - одна з небагатьох країн, які проголосували "проти" під час засідань Генасамблеї ООН щодо визнання рашистської агресії проти України.
Чому ж "кишеньковий лукашенко" так дозволив москві поглинути свою країну та наскільки він залежний особисто від путіна?
Дізнавалися наші кореспонденти.
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