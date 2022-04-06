Playboy Ukraine видав присвячений війні в Україні спецвипуск [ Редагувати ]
Playboy Ukraine випустив спеціальний номер журналу, присвячений війні в Україні. Спецвипуск не відповідає стандартам чоловічого журналу, його мета - показати світу, що насправді відбувається в Україні.
На обкладинці - замість оголених красунь зображена мешканка Ірпеня Анастасія Тиха, яка вивозила собак, українські військові, один з яких тримає дитину, а другий - допомагає жінці з котом. А також кадри евакуації людей з Ірпеня та зруйнована будівля облдержадміністрації в Харкові.
Те, що українки - незрівнянні, ми доводили всім із кожним випуском Playboy Ukraine більше 15 років поспіль. Ми завжди закликали до свободи своїх бажань, а сьогодні ми показуємо всьому світу, що таке справжня незалежність та реальна свобода цілої нації.
Придбати електронну версію спецвипуску можна через інтернет за 10-100 доларів.
Вартість визначає той, хто його купує. Друковану версію редакція обіцяє надіслати відразу після української Перемоги.
Отримані від продажів кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, забезпечення лікарень та купівлю автомобілей швидкої допомоги.
Редакція Playboy Ukraine також цитує засновника журналу Х’ю Хефнера:
Справжні непристойності не мають стосунку до сексу. Справжні непристойності - це війна, нетерпимість і вбивство одне одного.
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