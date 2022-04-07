"Спроба російських військ оточити сили ООС на Донбасі виявиться марною" - Арестович [ Редагувати ]
Спроба російських військ оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі виявиться марною. Про це у своєму зверненні сказав радник голови Офісу президента Олексія Арестовича.
У цьому районі складається несприятлива ситуація для противника.
Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар - Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде.
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