Спроба російських військ оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі виявиться марною. Про це у своєму зверненні сказав радник голови Офісу президента Олексія Арестовича.

У цьому районі складається несприятлива ситуація для противника.

Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар - Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде.