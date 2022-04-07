Українським абітурієнтам необхідно зареєструватися на вступний тест до 9 квітня. Він пройде замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначимо, цього року замість ЗНО для вступу на бакалавріат заплановано проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Щоб взяти участь у цьому тестуванні, потрібно до 9 квітня зареєструватися на сайті Українського центру оцінки якості освіти", - йдеться в повідомленні.

Для участі у вступному тесті не потрібен сертифікат учасника ЗНО (документ з фотографією та переліком предметів для складання). Але для комунікації буде використана Інформаційна сторінка учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером і PIN-кодом, вказаним в сертифікаті.

Тим, у кого вже є сертифікат, потрібно обов'язково записати його номер і PIN-код, щоб використовувати їх для входу на свою Інформаційну сторінку.

Якщо абітурієнт реєструвався для тестування, але немає ані сертифіката, ані інформації про його номер та PIN-код, найближчим часом Український центр оцінювання повідомить, як дізнатися дані для входу на свою інформаційну сторінку.