З моменту повномаштабного вторгення росії на територію України пройшло 43 дня. Кожного дня у нашій державі ведуться запеклі бої за певні напрямки. У зв'язку із цим, у 2022 році одноразово буде змінений порядок вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет під час брифінгу.

Під час цієї вступної кампанії абітурієнти здаватимуть спрощений аналог ЗНО, так званий національний мультипредметний тест.

Мультипредметний тест складатиметься з 60 завдань із трьох предметів (планується по 20 завдань з української мови, математики та історії України), на виконання якого буде відводитись 80 хвилин.

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"Буде єдиний інтегрований тест, який міститиме в собі декілька предметів. Попередньо їх список уже опублікований на сайти МОНу, але є ймовірність зміни вагових коефіцієнтів в залежності від спеціальності. Такий тест буде і в онлайн (сподіваюсь), і в офлайн форматі. Діти зможуть приходити в центр тестування і складати цей іспит, а його частину навіть онлайн. Зараз ми працюємо над питанням верифікації. Якщо, умовно, з 1 по 15 число йде процес, коли можна скласти іспит, а дитина не змогла це зробити в перший день через повітряну тривогу чи обстріли, то вона може зробити це в інший день", - зазначає голова парламентського комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак.

Важливо: щоб зареєструватись на тест, вам необхідно заповнити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У реєстраційній картці ви побачите поля для вибору предметів ЗНО. Заповніть ці поля попри те, що вступ відбуватиметься за іншою процедурою. Якщо є можливість, роздрукуйте свою реєстраційну картку.

Якщо ви планували пройти ЗНО тільки для отримання результатів Державної підсумкової атестації, і не плануєте вступати у виші, реєстрація не потрібна.

Після реєстрації треба зібрати пакет реєстраційних документів. Заповніть від руки заяву про участь у тестуваннях, додайте копію паспортного документа (за потреби додайте медичний витяг про створення для вас спеціальних умов для проходження тестувань).

Якщо ви випускаєтеся зі школи цього року, його треба віддати керівнику закладу освіти. Випускникам минулих років документи треба надіслати самостійно на адресу одного з центрів оцінювання якості освіти.

Якщо ви вже маєте сертифікат учасника ЗНО, то зможете заходити на свою інформаційну сторінку (логін і пароль для входу розміщено на сертифікаті), аби отримати всю актуальну інформацію щодо подальших дій, яка стосуватиметься саме вас.

У разі якщо ви не маєте сертифіката, невдовзі вам повідомлять, як отримати логін і пароль для входу на свою інформаційну сторінку.

Для вступників, де ведуться бойові дії

Якщо маєте змогу, створіть реєстраційну картку. Необов’язково, щоб її заповнювали особисто ви. Це може зробити хтось із ваших друзів чи знайомих. Попросіть унести ваші дані до реєстраційної форми (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження й номер паспортного документа). Цього наразі буде достатньо.

Вступ на програми фахового молодшого бакалавра

Так, для вступу на освітню програму фахового молодшого бакалавра діти подаватимуть заяви та мотиваційні листи. Ті, хто вступає на спеціальність, де є творчий конкурс, будуть його проходити, і бал за творчий конкурс враховуватиметься для формування рейтингу вступника. На всі інші спеціальності для вступу на бюджетну форму навчання треба буде пройти співбесіду замість екзаменів чи конкурсів. Для вступу на контрактній основі співбесіди не буде, лише заява і лист.

Вступ на програми бакалаврату

Для вступу на бакалавра на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, вступники на спеціальності з творчим конкурсом мають подати заяву, мотиваційний лист, а також пройти творчий конкурс, бал за який буде пріоритетним.

При вступі на інші спеціальності на бюджет, включаючи кон'юнктурні спеціальності (це "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Право", "Сфера обслуговування", "Міжнародні відносини"), необхідно буде подати заяву, результати національного мультипредметного тесту та мотиваційний лист.

Для вступу на контракт, крім кон'юнктурних спеціальностей, треба буде подати лише мотиваційний лист та заяву.

Вступ на програми магістратури

Вступники, що планують здобути освіту на бюджетній основі на кон'юнктурні спеціальності, мають подати заяву, мотиваційний лист і скласти тест із навчальних компетенцій.

Для вступників на контракт необхідно буде подавати заяву та лист.

При вступі на спеціальності "Право" і "Міжнародне право" вступники мають скласти фаховий 3-предметний тест та написати мотиваційний лист.

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