Лукашенко заявив про проведення своєї "спецоперації" в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що теж провів "спецоперацію" в Україні. Вона стосувалася білоруських далекобійників.
Про це повідомляє "БЕЛТА".
За його словами, українська сторона нібито захопила білоруських далекобійників.
"Заарештували півтори тисячі наших вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, по-моєму, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели і всіх наших людей звільнили", - зазначив Лукашенко.
При цьому він не уточнив подробиці "спецоперації", але зазначив, що її провели так, що ніхто з Ради безпеки Білорусі не помітив.
"Якщо там у нас один, два, три, п'ять осіб десь залишилися, треба жорстко поставити умови (нехай Макей розмовляє з послом України), що, якщо це не буде зроблено, ми вже відповімо по-іншому. Вони дуже багатьом ризикують", - додав Лукашенко.
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