Обидві палати Конгресу США - Сенат і Палата представників - проголосували за відмову від імпорту російських нафти та газу.

У березні президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє імпорт енергоносіїв з росії. Ухвалений Конгресом США закон кодифікував цей захід.

"Цей закон стосується активізації всіх інструментів економічного тиску на володимира путіна та його друзів-олігархів", - прокоментував документ сенатор від штату Орегон Рон Уайден. Він заявив, що росія "за володимира путіна" не заслуговує на те, щоб бути частиною економічного порядку, який існував після закінчення Другої світової війни.

Через наділення ініціативи пана Байдена статусом закону наступнику чинного президента США буде важче його скасувати.

8 березня США у рамках санкцій у відповідь на російську військову операцію в Україні запровадили ембарго на російські енергоносії. Велика Британія заявила, що також має намір відмовитись від російської нафти до кінця поточного року. Євросоюз планує відмовитись від російського палива до 2027 року.

Нагадаємо, що Європарламент вимагає ввести повне ембарго на енергоносії з росії.