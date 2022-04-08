Президент Франції Еммануель Макрон розповів про готовність країни стати гарантом безпеки України після завершення війни.

Про це сказав в інтерв'ю Макрон газеті Le Parisien.

Як зазначив Макрон, який зараз балотується на другий президентський термін і веде передвиборчу кампанію, в Україні "в якийсь момент" настане припинення вогню, і "нам доведеться будувати мир".

"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів", - сказав він.

Також президент Франції розповів про готовність зідзвонюватись з керівником Кремля Володимиром Путіним незалежно від результативності таких бесід, щоб у Парижа зберігався "статус учасника переговорів".

Макрон розповів, що уважно стежить за гуманітарними питаннями в Україні, й особливо в блокованому військами РФ Маріуполі. Він повідомив, що Кремль "досить ясно висловив відмову" у відповідь на пропозицію Парижа провести свою гуманітарну операцію в місті у співпраці з Туреччиною і Грецією, і тепер Франція пропонує відкрити гумкоридор із залученням Червоного Хреста.