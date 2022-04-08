Окупанти обстріляли район Сумської області: є постраждалий [ Редагувати ]
У п'яницю вранці, 8 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Шосткинський район Сумської області. Внаслідок удару постраждав один мирний житель.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, у селі Собичеве в результаті дій окупантів був пошкоджений приватний будинок. Одна людина отримала осколкове поранення.
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