Прем'єр Індії запропонував росії провести прямі переговори путіна та Зеленського [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провели у віртуальні переговори. Зокрема, Моді сказав, що запропонував росії провести прямі переговори президента путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
Переговори відбулися, оскільки Сполучені Штати шукають допомоги від Індії у здійсненні економічного тиску на росію через вторгнення в Україну.
Повідомляється, що Байден і Моді висловлювали тривогу через руйнування міст України, зокрема Бучі, де було вбито багато мирних жителів.
"Нещодавно новини про вбивства невинних мирних жителів у місті Буча викликали дуже занепокоєння. Ми відразу засудили це та попросили провести незалежне розслідування", - сказав Моді.
Моді також сказав Байдену, що він запропонував під час останніх розмов з росією, щоб путін і Зеленський вели прямі переговори.
Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що не хочуть спостерігати зростання імпорту російської енергії Індією.
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