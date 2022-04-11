Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провели у віртуальні переговори. Зокрема, Моді сказав, що запропонував росії провести прямі переговори президента путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори відбулися, оскільки Сполучені Штати шукають допомоги від Індії у здійсненні економічного тиску на росію через вторгнення в Україну.

Повідомляється, що Байден і Моді висловлювали тривогу через руйнування міст України, зокрема Бучі, де було вбито багато мирних жителів.

"Нещодавно новини про вбивства невинних мирних жителів у місті Буча викликали дуже занепокоєння. Ми відразу засудили це та попросили провести незалежне розслідування", - сказав Моді.

Моді також сказав Байдену, що він запропонував під час останніх розмов з росією, щоб путін і Зеленський вели прямі переговори.

Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що не хочуть спостерігати зростання імпорту російської енергії Індією.