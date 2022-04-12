Директора НАБУ Артема Ситника звільнено з посади [ Редагувати ]
Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.
У пресслужбі НАБУ в коментарі "Українській правді" заявили, що 7-річні повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, після цього його обов'язки виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.
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