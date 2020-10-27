Конституційний суд скасував низку антикорупційних норм - зокрема, електронне декларування і повноваження НАЗК на повну перевірку. Відмінили положення про незаконне збагачення і конфіскацію активів, набутих корупційним шляхом.

Однак зобов'язання декларувати своє майно суд визнав законним.

Та це поки не офіційна інформація, а дані, які отримали ЗМІ.

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В Окружному адмінсуді Києва вважають законним рішення відсторонити директора НАБУ Артема Ситника, - про це у Facebook заявив голова суду Павло Вовк.

Напередодні ОАСК зобов'язав Мінюст виключити інформацію про Ситника, як голову НАБУ з держреєстру і дав йому місяць, аби піти з посади.

Ще у серпні Конституційний суд визнав незаконним його призначення президентом Порошенком. Феміда вважає, що НАБУ - орган виконавчої влади, а тому глава держави таких прав не мав.

Сам Артем Ситник рішення суду назвав абсурдним і заявив: іти не збирається.

А міністр юстиції Денис Малюська заявив: вносити зміни до реєстру орган не може, а тому рішення не виконає.

Міжнародні кредитори, зокрема й МВФ, наполягають на незалежності антикорупційних органів - від цього залежить, зокрема, й доля траншу.