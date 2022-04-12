"План росії зазнає краху" - Міноборони Великої Британії (відео) [ Редагувати ]
Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на заяву президента росії володимира путіна про те, що "спецоперація" в Україні "йде за планом".
"Це не так. План росії зазнає краху", - вважають британці. Як доказ наводяться такі факти:
- 6 російських генералів вбито;
- російські вояки не підкоряються командуванню;
- 2151 тисячі одиниць російської військової техніки було пошкоджено, знищено або захоплено українцями;
- підрозділи РФ були змушені повернутися до росії та Білорусі;
- росіяни збили власний літак.
"Це точно план?", - іронізують британці.
The Kremlin says it war in Ukraine is going to plan. But it's not. Russia's plan is failing.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 12, 2022
🇺🇦 We #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QAahJACsc7
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