Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на заяву президента росії володимира путіна про те, що "спецоперація" в Україні "йде за планом".

"Це не так. План росії зазнає краху", - вважають британці. Як доказ наводяться такі факти:

"Це точно план?", - іронізують британці.

The Kremlin says it war in Ukraine is going to plan. But it's not. Russia's plan is failing.



🇺🇦 We #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QAahJACsc7