Російські війська продовжують стягувати на схід України - Maxar [ Редагувати ]
Російські війська продовжують стягуватись для атаки сходу України. Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar Technologies.
Просування військ армії РФ спостерігалися вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків у Бєлгородській області вздовж кордону з Україною.
У компанії уточнюють, що знімки зроблені 11 квітня 2022 року.
Про стягування військ на схід України свідчить і ранкове зведення Генштабу ЗСУ.
До 26 квітня російська федерація ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози". Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.
Окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців". У Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб, який складається виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.
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