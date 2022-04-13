Російські війська продовжують стягуватись для атаки сходу України. Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

Просування військ армії РФ спостерігалися вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків у Бєлгородській області вздовж кордону з Україною.

У компанії уточнюють, що знімки зроблені 11 квітня 2022 року.

Про стягування військ на схід України свідчить і ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

До 26 квітня російська федерація ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози". Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.

Окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців". У Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб, який складається виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.