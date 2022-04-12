росія стягує війська до кордону з Фінляндією (відео) [ Редагувати ]
росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
На території росії у напрямку кордону з Фінляндією відмічено перекидання важкого озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як Кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.
Фінляндія та Швеція зберігають нейтральний статус. Влада цих країн після початку російського вторгнення до України почала обговорювати можливість вступу до НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО зможе відносно швидко прийняти обидві країни.
Британська газета The Times повідомляє, що Фінляндія у червні подасть заявку на вступ до НАТО, за нею піде Швеція.
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