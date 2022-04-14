Чорнобаївка 15:0: ЗСУ завдали чергового удару по окупантам (відео) [ Редагувати ]
У Херсонській області ЗСУ зноу обстріляли окупантів у Чорнобаївці. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
"Ви сміятиметеся, але... Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищено. Плюс - флагман Чорноморського флоту рф крейсер "Москва" справив негативне спливання в районі острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула", - написав Арестович.
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