Метро у Києві відновлює рух: як працюватиме підземка [ Редагувати ]
У Києві з 15 квітня в метро відновлять рух обома коліями на "синій "та "зеленій" гілках. При цьому інтервал руху потягів буде скорочено до 30 хвилин.
Про це повідомляє прес-центр КМДА.
"У столичному метро поїзди завтра відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин", - йдеться в повідомленні.
При цьому на "червоній" лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією - між станціями "Шулявська" та "Театральна".
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.
Рух поїздів буде здійснюватися:
- червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
- синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
- зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна"; "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".
Без зупинки поїзди прослідують станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".
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