Україна та росія провели четвертий обмін полоненими - Верещук [ Редагувати ]
Україна та росія провели четвертий обмін полоненими. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що з російського полону звільнили двох українських пілотів - Івана Пепеляшка та Олексія Чижа.
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