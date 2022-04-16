Війна в Україні: що відбувається на фронтах 16 квітня [ Редагувати ]
Найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 06.00 16.04.2022 щодо російського вторгнення.
- На Слобожанському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.
- Основні зусилля противник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.
- В районі Ізюма ворог зосередив до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії.
- Не виключається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі Слов’янська.
- На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль Попасної та Рубіжного, встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує обстріли на більшості напрямків.
- На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою завдання втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій.
- На Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має.
- В районі міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ. Здійснює підготовку до активізації бойових дій в районі Авдіївки.
- На Південнобузькому напрямку дії противника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.
- Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника. захоплено один бронетранспортер загарбників.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.
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