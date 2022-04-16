Ще в одній області України знято заборону на продаж алкоголю [ Редагувати ]
У Чернігівській області знято заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала з 26 лютого. Про це у Telegram повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі.
Водночас, голова ОВА зауважив, що у разі потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.
по темі
У Чернігівській області російські військові обстріляли з мінометів місцевість, прилеглу до державного кордону України
В неділю, 3 квітня, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про те, що місто Чернігів знищено на 70%
Святкова неділя, 17 квітня, обіцяє бути прохолодною і вітряною, можливі опади
У селі Білка Сумської області після перебування російських військових було виявлено залишки хімічної зброї
Військово-морські сили ЗС України ліквідували ворожий танк Т-72 разом з екіпажем