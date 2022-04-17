Північна Корея випустила дві ракети в бік Японського моря [ Редагувати ]
Північна Корея здійснила пуски двох ракет у бік Японського моря. Про це повідомляєYonhap News.
За даними джерел, снаряди пролетіли 110 км, досягнувши висоти 25 км і швидкості 4 Маха. Про поразку будь-яких цілей не повідомляється. Ймовірно, пуски проводилися в досвідчених цілях.
Раніше лідеру КНДР Кім Чен Ину показали нове Тактичне ракетне озброєння, здатне нести ядерну зброю. Як стверджує помічник президента Сполучених Штатів Джейк Салліван, Пхеньян в найближчі місяці продовжить робити нові зусилля, спрямовані на розвиток своїх ядерної та ракетної програм.
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