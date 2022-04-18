У мережі з'явилося фото і відео пожежі на борту ракетного крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ.

Вночі 14 квітня Міноборони росії повідомило, що на крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту, сталася пожежа після детонації боєзапасу. Приблизно через добу у відомстві заявили, що судно затонуло, а екіпаж у складі понад 500 моряків був евакуйований.

Українські ЗМІ та політики заявили, що крейсер був уражений двома ракетами "Нептун" українського виробництва. Згодом росіяни визнали, що крейсер потонув.

Ракетний крейсер проекту 1164 "Москва" був закладений на Миколаївському суднобудівному заводі в 1976 році, введений в експлуатацію в грудні 1982-го. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Основне озброєння - 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан". Також є протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж крейсера - 510 осіб. Водотоннажність - 11,49 тис. тонн. Довжина корпусу - 186,5 м, ширина - 20,8 м. Максимальна швидкість ходу - 32 вузли (59 км/год).

Крейсер призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника, забезпечував бойову стійкість корабельних протичовнових груп; також міг здійснювати протиповітряну оборону віддалених з'єднань та вогневу підтримку десанту.

Ракетний крейсер "Москва"

Нагадаємо, що в Кремлі прокоментували відео зі знищеним крейсером "Москва".