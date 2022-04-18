"Азов" просить про зелений коридор з Маріуполя для цивільних, поранених і мертвих [ Редагувати ]
Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян і поранених та загиблих бійців, які заслуговують на поховання з почестями.
"Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями", - заявив Прокопенко.
"Азов" також опублікував відео із цивільними людьми і дітьми, які переховуються від російських загарбників на території заводу "Азовсталь".
по темі
Російські окупанти продовжуються обстріли Харківської області
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на те, що путін підписав указ щодо присвоєння бригаді, яка причетна до Бучі, звання "гвардійська"
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сподівається на допомогу дружніх країн у питанні очищення від російських снарядів території України
У Харківській області російські окупанти у співпраці з місцевими колаборантами організували примусову депортацію з міста Ізюм понад 50 містян
Президент України Володимир Зеленський провів чергові перемовини з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном