Велика Британія найближчим часом відправить в Україну самохідні броньовані зенітні установки Stormer HVM. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела у Міноборони Сполученого Королівства.

Stormer виробляється компанією BAE Systems. З допомогою 17 ракет Starstrea вона може збивати ворожі літаки на низькій висоті та гелікоптери. Екіпаж - три особи (командир, водій та стрілець), броньовики можуть розвивати швидкість до 80 км/год.

13-тонні високотехнологічні пускові установки можна завантажити на транспортні літаки С-17 і відправити на війну за кілька днів.

Нагадаємо, що Велика Британія надасть Україні 120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні ракетні системи на додачу до анонсованої раніше військової допомоги.

До цього Лондон оголосив, що надасть Україні додатково ПЗРК Starstreak, 800 протитанкових ракет і високоточні боєприпаси, а також іншу військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.