76 українців повернулися додому: відбувся п'ятий обмін військовополоненими [ Редагувати ]
Україна та росія провели п'ятий обмін військовополоненими. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей.
Під час четвертого обміну бранцями вдалося звільнити 5 офіцерів, 17 військовослужбовців рядового складу та 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом додому повернулися 30 наших громадян.
Нагадаємо, що затриманий СБУ політик Віктор Медведчук звернувся до президентів України та росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
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