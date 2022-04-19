Україна та росія провели п'ятий обмін військовополоненими. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей.

Під час четвертого обміну бранцями вдалося звільнити 5 офіцерів, 17 військовослужбовців рядового складу та 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом додому повернулися 30 наших громадян.

Нагадаємо, що затриманий СБУ політик Віктор Медведчук звернувся до президентів України та росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.