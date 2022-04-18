Медведчук звернувся до путіна та Зеленського (відео) [ Редагувати ]
Затриманий СБУ політик Віктор Медведчук звернувся до президентів України та росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори. Агресія росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф.
Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію рф і свідомо руйнують місто.
При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку "Азов" та 36-ої бригади морської піхоти.
Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом - до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області.
Нагадаємо, що раніше президент Зеленський запропонував обміняти Медведчука на наших хлопців і дівчат у російському полоні.
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