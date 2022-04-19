Увага - шахраї: родичам військовослужбовців надходять підозрілі телефонні дзвінки [ Редагувати ]
Родичам військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих Командуванню, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.
Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.
Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.
Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв! Бережіть себе!
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