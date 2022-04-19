"Росія у цій війні назавжди впише себе в історію як чи не найбільш нелюдську армію світу" - Зеленський

У вівторок, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську й нелюдську армію світу