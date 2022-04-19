Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримав відповіді росії щодо пропозиції обміну затриманого нардепа Віктора Медведчука на мешканців та захисників Маріуполя. Про це президнт сказав у відеозверненні.

З такою ініціативою обміну виступив сам Медведчук після невдалої спроби втечі з України.

Ми не чуємо відповіді від росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців та захисників Маріуполя.

Зеленський зазначив, що на це мовчання кремля потрібно звернути увагу всіх, хто був чи може бути пов'язаним з росією.