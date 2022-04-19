Обмін Медведчука: Зеленський не почув відповіді від росії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримав відповіді росії щодо пропозиції обміну затриманого нардепа Віктора Медведчука на мешканців та захисників Маріуполя. Про це президнт сказав у відеозверненні.
З такою ініціативою обміну виступив сам Медведчук після невдалої спроби втечі з України.
Ми не чуємо відповіді від росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців та захисників Маріуполя.
Зеленський зазначив, що на це мовчання кремля потрібно звернути увагу всіх, хто був чи може бути пов'язаним з росією.
Коли буде вирішуватися ваша доля - у москві мовчатимуть. Це показово і це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з рф.
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