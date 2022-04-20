росія передала Україні проект документа про припинення вогню з "чіткими формулюваннями" та очікує на реакцію. Про це заявив прессекретар володимира путіна Дмитро Пєсков.

Українській стороні передано наш проект документа з чіткими формулюваннями. М'яч на їхньому боці, чекаємо на відповідь.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк так прокоментував заяву Пєскова.

РФ дуже любить робити гучні заяви, щоб чинити тиск на той чи інший процес. Це їхня традиційна тактика. Суть завжди простіше. Під час стамбульського раунду опонентам було передано формульну позицію української сторони. Вони вивчали її і зараз дали свої зустрічні позиції. Не більше.

Переговори Росії та України остаточно проводилися 29 березня в Стамбулі. 12 квітня президент росії володимир путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною зайшли у глухий кут.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що шанси на успіх переговорів знижуються, а радник голови Офісу українського президента Михайло Подоляк говорив, що немає термінів поновлення переговорного процесу. За його словами, влада в Росії "серйозно робить ставку" на другу фазу військових дій, які проводять на Донбасі.

Нагадаємо, що член української переговорної групи Давід Арахамія заявив, що на переговорах "території ми не можемо віддавати і визнавати".