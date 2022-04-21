Евакуація з Донбасу: з Покровська вирушить безкоштовний потяг [ Редагувати ]
Фото: Радіо Свобода
У четвер, 21 квітня, продовжиться евакуація жителів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Так, в четвер відправиться один потяг з Покровська.
Потяг вирушить зі станції у Покровську о 16:30 та попрямує до станції Чоп Закарпатської області.
Проїзд буде безкоштовний.
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