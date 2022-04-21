За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики на Венеціанській бієнале буде представлена кінетична скульптура "Фонтан виснаження" художника Павла Макова. Робота – центральна частина Українського павільйону у 2022 ;році.

Проєкт презентували куратори Павільйону під час сьогоднішньої пресконференції у Венеції. Захід ;розпочався з хвилини мовчання пам’ять про загиблих внаслідок російської війни проти України.

"Фонтан виснаження" кінетична скульптура, діючий фонтан. У ньому вода поступово спадає, а не б’є вгору, символізуючи виснаження ресурсів і людства. Фонтан складається із 78 бронзових лійок, через які тече вода, і платформи з насосним механізмом всередині, до якої вони кріпляться.

Ідея проєкту зародилася у 90-х і з часом набула лише більшої актуальності та значущості, надсилаючи світові повідомлення про могутнє та унікальне мистецтво України та її культуру.

"Важливість нашої присутності та презентації тут і зараз, на цій бієнале, неможливо переоцінити. Немає нічого важливішого для нації, ніж її голос у світі. Культура та мистецтво роблять цей голос зрозумілим та достатньо гучним для спілкування та розуміння. Саме для цього ми сьогодні тут і зібралися. Саме тому українська влада підтримує Павільйон на бієнале навіть у часи війни, коли ми захищаємо свої права на свободу, демократію та власну культуру", – зазначила Катерина Чуєва, заступниця Міністра культури та інформаційної політики України.

Кураторами українського павільйону цього року стали співзасновники київської галереї The Naked Room Лізавета Герман, Марія Ланько та головний редактор IST Publishing Борис Філоненко.

"У такі часи презентація України на бієнале є важливішою, ніж будь-коли. Коли росія заперечує саме право на існування нашої культури, важливо продемонструвати світові наші досягнення", – зазначили куратори.