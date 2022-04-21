На Луганщині ЗСУ знищили загін лівійців та сирійців - Данілов [ Редагувати ]
На Луганщині Збройні сили України знищили загін лівійців і сирійців. Про це в інтерв’ю "Радіо НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Ми маємо на сьогодні світлини саме цих людей, які були знищені в місті Попасна Луганської області.
Складно сказати, які вони вояки. У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували те, що тут побачили.
Данілов додав, що загін, який складався з 20-25 осіб, був знищений повністю.
Секретар РНБО не зміг назвати точну кількість іноземних найманців, які блукають Донеччиною та Луганщиною. Данілов припускає, що йдеться про 300-500 осіб.
Нагадаємо, що на початку вторгнення до України Росія намагалась вербувати сирійців для участі в бойових діях.
по темі
На Донеччині поблизу селища Новомайорське українські захисники знищили склад із боєприпасами російських загарбників
На Луганщині Збройні сили України вночі відбили наступ росіян у Рубіжному та Попасній. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
На сході України бійці з угруповання "Схід" за добу знищили понад 20 російських загарбників. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Морги у підконтрольних містах Луганщини переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Британська військова розвідка попереджає про можливість застосування Росією фосфорних боєприпасів у Маріуполі, який перебуває в облозі
В окупованому Луганську триває насильницька мобілізація. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. Він виклав відео з міста, на якому видно чоловіка, який тікає від людей у військовій формі