На Луганщині Збройні сили України знищили загін лівійців і сирійців. Про це в інтерв’ю "Радіо НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Ми маємо на сьогодні світлини саме цих людей, які були знищені в місті Попасна Луганської області.

Складно сказати, які вони вояки. У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували те, що тут побачили.