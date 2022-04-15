16 російських БПМ та 5 БТР-82А захопили українські військові в результаті бою на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Командування морської піхоти.

На початку квітня ворог вирішив у черговий раз спробувати прорвати лінію оборони наших захисників на Донеччині, але як результат отримав "гостинну" зустріч. Серед тих, хто того дня брав участь у відбитті атаки, були й воїни 503-го окремого батальйону морської піхоти. Прорив ворог спробував здійснити на одному з напрямків на Донеччині.

Противник через брід пройшов річку й одразу почав втрачати техніку, підірвалось 4-5 одиниць бронетехніки. Далі полями вони пішли у напрямку найближчого населеного пункту. Під час їхнього руху підрозділ завдав вогневого ураження - знищили дві БПМ-3 і один БТР-82А.

Коли рашисти зайшли в селище, до них вирушила десантно-штурмова група морпіхів й розпочала зачистку.

Було знищено або пошкоджено ворожий танк, три БПМ-3 й два БТР.

Далі "борсуки" продовжили зачистку селища, обійшли усі житлові будинки у пошуку росіян. Як результат, знайшли шістьох окупантів, що ховались у одному підвалі, звідки їх дістали та передали відповідним структурам.

У результаті бою було захоплено цілими та трохи ушкодженими 16 БПМ і 5 БТР-82А. Нині частина цієї техніки вже вирушила в гарячі точки, інша - на ремонті.