На Донеччині морські піхотинці захопили 16 російських БПМ та 5 БТР (відео) [ Редагувати ]
16 російських БПМ та 5 БТР-82А захопили українські військові в результаті бою на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Командування морської піхоти.
На початку квітня ворог вирішив у черговий раз спробувати прорвати лінію оборони наших захисників на Донеччині, але як результат отримав "гостинну" зустріч. Серед тих, хто того дня брав участь у відбитті атаки, були й воїни 503-го окремого батальйону морської піхоти. Прорив ворог спробував здійснити на одному з напрямків на Донеччині.
Противник через брід пройшов річку й одразу почав втрачати техніку, підірвалось 4-5 одиниць бронетехніки. Далі полями вони пішли у напрямку найближчого населеного пункту. Під час їхнього руху підрозділ завдав вогневого ураження - знищили дві БПМ-3 і один БТР-82А.
Коли рашисти зайшли в селище, до них вирушила десантно-штурмова група морпіхів й розпочала зачистку.
Було знищено або пошкоджено ворожий танк, три БПМ-3 й два БТР.
Далі "борсуки" продовжили зачистку селища, обійшли усі житлові будинки у пошуку росіян. Як результат, знайшли шістьох окупантів, що ховались у одному підвалі, звідки їх дістали та передали відповідним структурам.
У результаті бою було захоплено цілими та трохи ушкодженими 16 БПМ і 5 БТР-82А. Нині частина цієї техніки вже вирушила в гарячі точки, інша - на ремонті.
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