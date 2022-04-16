Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає мешканців евакуюватися з регіону. Зокрема, він заявив, що тим самим вони допоможуть Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами.

"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни", - сказав він.

Також Гайдай зазначив, що російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області. Однак, через поразки загарбники розлючені та обстрілюють мирних мешканців.

За словами голови ОВА, ситуація загострюється, адже область постійно палає від влучань ворожої зброї. Також довезти допомогу у населені пункти стає все важче.

"Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для окупантів дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!", – додав Гайдай.

Наразі понад 70 тисяч мешканців Луганської області досі не виїхали. Зазначається, що до війни в області проживало близько 330 тисяч людей.

"Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до невпізнаваності - там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений. Сєвєродонецьк зруйновано на 70%. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, що жили там до війни. Кремінна та Лисичанськ зараз у "гарячій" фазі, обстріли тривають і вдень, і вночі", - написав Гайдай.