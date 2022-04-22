росія заявила про намір захопити Донбас і південь України [ Редагувати ]
Російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною, щоб забезпечити сухопутний коридор в окупований Крим і вихід у Придністров'я. Про це заявив заступник командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.
З початку другої фази "спецоперації" (вторгнення до України - ред.), вона зараз уже почалася, буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною.
Це дозволить забезпечити сухопутний коридор до Криму, а також впливати на життєво важливі об'єкти українських [військових сил], чорноморські порти, через які здійснюються постачання сільськогосподарської, металургійної продукції до [інших] країн.
Контроль над Півднем України - це ще один вихід до Придністров'я, де також відзначаються факти утисків російськомовного населення.
Російські окупанти взяли під контроль Херсонську область і готуються до проведення фейкового "референдум" про створення "ХНР".
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