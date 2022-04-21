Президент України Володимир Зеленський чекає швидкої допомоги від західних партнерів з поставками озброєнь. Оскільки попереду вирішальна битва за Донбас.

"У нас попереду складні вирішальні дні. Вирішальна битва за нашу землю і український Донбас. Ми робимо все, щоб наші захисники і захисниці могли дуже ефективно захищати нашу землю і захищати своє життя. Робимо це у взаємодії з міжнародними партнерами. Потреби України доведені до наших гостей. Очікую швидкої допомоги", - зазначив Зеленський на брифінгу.