"Попереду вирішальна битва за Донбас": Зеленський чекає швидкої допомоги від партнерів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський чекає швидкої допомоги від західних партнерів з поставками озброєнь. Оскільки попереду вирішальна битва за Донбас.
"У нас попереду складні вирішальні дні. Вирішальна битва за нашу землю і український Донбас. Ми робимо все, щоб наші захисники і захисниці могли дуже ефективно захищати нашу землю і захищати своє життя. Робимо це у взаємодії з міжнародними партнерами. Потреби України доведені до наших гостей. Очікую швидкої допомоги", - зазначив Зеленський на брифінгу.
по темі
Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Сергія Шойгу про нібито повністю захоплений російськими військами Маріуполь
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо постачання зброї для української армії
У середу ввечері, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
У середу, 20 квітня президент Володимир Зеленський не підтвердив отримання від російської сторони проекту документа в рамках переговорів про завершення війни
Президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не може сказати, коли українська армія зможе розблокувати Маріуполь