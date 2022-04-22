Падіння літака Ан-26: нові подробиці [ Редагувати ]
Внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області є загиблий та двоє поранених. Зараз кількість екіпажу та причини падіння повітряного судна все ще з'ясовуються.
Про це повідомляє прес-центр Запорізької ОВА.
У відомстві інформують, попередньо - літак належав Україні.
"Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених", - йдеться в повідомленні.
Наразі кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.
"За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун", - зазначили в ОВА.
На місці події працює ДСНС та відповідні органи.
Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. Згодом стало відомо, що це цивільний літак і він не мав ніякого відношення до ЗСУ.
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