Внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області є загиблий та двоє поранених. Зараз кількість екіпажу та причини падіння повітряного судна все ще з'ясовуються.

Про це повідомляє прес-центр Запорізької ОВА.

У відомстві інформують, попередньо - літак належав Україні.

"Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених", - йдеться в повідомленні.

Наразі кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.

"За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун", - зазначили в ОВА.

На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. Згодом стало відомо, що це цивільний літак і він не мав ніякого відношення до ЗСУ.