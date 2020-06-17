Мюнхенская "Бавария" стала чемпионом Германии по футболу - 8-й раз подряд и 30-й раз за историю. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Мюнхенский клуб победил "Вердер" со счетом 1:0 и с 76 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Баварии" осталось провести еще три игры, но догнать ее уже не получится. На втором месте чемпионата Германии - дортмундская "Боруссия" с 66 очками.

"Эта восьмая победа подряд, безусловно, очень особенная - обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, смешали многие процессы и поставили нас перед новыми, непредсказуемыми вызовами", - заявил президент "Баварии" Херберт Хайнер.

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу клуба в Twitter.

По его словам, после неудачного осеннего отрезка, когда команда проигрывала лидерам семь очков в турнирной таблице, она сумела преобразиться и довела розыгрыш регулярного сезона до победы. Функционер назвал очередное чемпионство "странным и любопытным" из-за фактора пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА определился с форматом доигрывания сезона Лиги чемпионов.