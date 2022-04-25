У понеділок, 25 квітня, вся Луганська область залишилась без світла. Російські війська знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини.

За словами очільника Луганської області Сергія Гайдая, ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області.

Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі.

При цьому в прес-службі ОВА додали, що енергетики вже знайшли альтернативну схему підключення області.

Необхідна для потреб населення міст та сіл Луганщини напруга подаватиметься по іншій схемі через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Наразі триває подача напруги на ці уцілілі підстанції. Невдовзі світло повернеться в домівки наших мешканців. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що заживлює Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії.

До сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки мешканців Луганської області.