Великобританія прийняла рішення про надання Україні фінансової допомоги у вигляді кредитних гарантій на суму 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Особисто подякував Канцлеру Казначейства Сполученого Королівства Ріші Сунаку за всі зусилля для підтримки України та рішення надати фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів кредитних гарантій для пом’якшення економічних наслідків російських злочинних дій", - написав Марченко.

За його словами, голова британського Казначейства підтримав заклик щодо екстреного надання Україні частини ресурсів країн-партнерів для фінансування дефіциту держбюджету в умовах війни.

Також він зазначив, що Великобританія готова долучитись до залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні.