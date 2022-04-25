На Луганщині окупанти штурмують Рубіжне та Попасну [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські війська намагаються прорвати українську оборону в Рубіжному та Попасній на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.
Спроби окупантів успіху не мають. За словами Гайдая, велика частина Рубіжного перебуває під контролем росіян, а та частина міста, яку захищають українські військові, зазнає безперервного обстрілу.
Також він повідомив, що у "мерії" Кремінної під час наради силовиків "ЛНР" стався "вибух газу", внаслідок якого всі загинули.
Крім того, внаслідок пошкодження електростанції у Кремінній без електрики залишається більша частина Луганщині - як під контролем Українських військ, так і росіян.
Нагадаємо, що російська армія зайшла в селище Новотошківське Луганської області.
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