Російські війська намагаються прорвати українську оборону в Рубіжному та Попасній на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Спроби окупантів успіху не мають. За словами Гайдая, велика частина Рубіжного перебуває під контролем росіян, а та частина міста, яку захищають українські військові, зазнає безперервного обстрілу.

Також він повідомив, що у "мерії" Кремінної під час наради силовиків "ЛНР" стався "вибух газу", внаслідок якого всі загинули.

Крім того, внаслідок пошкодження електростанції у Кремінній без електрики залишається більша частина Луганщині - як під контролем Українських військ, так і росіян.

Нагадаємо, що російська армія зайшла в селище Новотошківське Луганської області.