російські війська увійшли в ще одне селище Луганської області [ Редагувати ]
російська армія зайшла в селище Новотошківське Луганської області. Перед цим окупанти активно знищували населений пункт авіацією.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Захоплювати там було нічого. російські війська взяли випалену землю Новотошківського", - йдеться у повідомленні.
Гайдай додав, що Новотошківське, яке ворог знищив авіаударами, входить до складу Гірської військової адміністрації. Наразі йдуть активні бої за інші населені пункти громади.
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