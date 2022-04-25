Ілон Маск купує Twitter за $44 млрд [ Редагувати ]
Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск уклав угоду про купівлю компанії Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Угода оцінюється у $44 млрд, повідомляє Reuters.
Раніше американський мільярдер направив керівництву Twitter пропозицію щодо продажу йому компанії за $43 млрд, або $54,20 за акцію.
Маску належать 9,2% акцій Twitter, він є найбільшим акціонером компанії.
У Twitter підтвердили факт продажу компанії Маску.
Нагадаємо, що Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в Росії.
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