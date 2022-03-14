Илон Маск, который с первых дней нападения России на Украину, всячески поддерживает нашу страну, в том числе, предоставляя нашим солдатам спутниковый интернет Starlink, теперь вызвал Владимира Путина на поединок.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я вызываю Путина на поединок. Ставка – Украина", – заявил Маск.





В комментариях он переспросил, согласен ли президент россии на этот бой, тегнув главу Кремля, и отметил, что для него это было бы большой честью.

Ответа непосредственно от Путина не последовало, однако известному изобретателю и предпринимателю ответил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, процитировав часть произведения Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде":



"Ты бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенек; Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата".