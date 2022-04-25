Війна в Україні закінчиться договором, але його параметри визначатимуться актуальною ситуацією в театрі воєнних діяй. Про це заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтерв'ю росТВ.

Як у будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором, але параметри цього договору визначатимуться тією стадією воєнних дій, на якій цей договір стане реальністю.

лавров зазначив, що росія не готова відмовитися від своїх вимог, зазначених на початку вторгнення до України. Водночас США та Велика Британія рекомендують президенту України Володимиру Зеленському щоразу посилювати позицію Києва на переговорах із Москвою.

Ми твердо знаємо, що ані США, ані Велика Британія, яка всіляко намагається компенсувати свій нинішній самотній статус після виходу з Євросоюзу своєю невгамовною активністю, не радять Зеленському прискорювати переговори. Вони радять Зеленському щоразу посилювати свою позицію.

Глава МЗС росії нагадав, що у Стамбулі російські переговорники вперше отримали від української сторони пропозиції за підписом голови їхньої делегації. Вони вимагали доопрацювання, щоб бути консенсусними, але були позитивно оцінені.

У порядку нашої реакції на ці пропозиції (вони були у вигляді не договору, а у вигляді наміток договору - основні положення, основні тези) ми оперативно ці тези переклали вже на договірний жанр та передали нашим українським колегам цей проект.

Водночас, стверджує лавров, Київ представив свої контрідеї, які радикально відрізнялися від стамбульських положень. Лавров наголосив, що це стало "величезним кроком тому".

Я думаю, що цей крок назад або два кроки тому були зроблені за порадою наших американських та британських колег насамперед, можливо, поляки ще тут грали якусь роль, прибалти. Вони відіграли назад від тих позицій, які ми були готові взяти за основу і їм про це сказали.

Російська сторона продовжувала виходити на відео-конференц-зв'язок і обґрунтовувати свою позицію.

І ось тиждень тому після чергового відео-конференц-контакту ми передали їм ще одну оновлену версію договору, яка враховувала вже їхні наступні коментарі, як це зазвичай буває. І ось тиждень чекаємо, коли кілька днів тому, минулого тижня - вже, мабуть, п'ять днів минуло з того часу, як ми передали свої міркування - коли у Зеленського запитали на прес-конференції, як він їх розцінює, він сказав: "Ми нічого не отримували, це все неправда, ми нічого не бачили.

За словами лаврова, російська сторона має намір продовжувати переговори із делегацією представників київського режиму, призначених президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що псевдореферендум на Херсонщині унеможливить перемовини з росією.