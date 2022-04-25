лавров зробив нову заяву про ризик ядерної війни [ Редагувати ]
Неприпустимість ядерної війни є важливою позицією росії, однак небезпеку такого конфлікту не можна недооцінювати. Про це заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтерв'ю росТБ.
Він нагадав, що у січні "п'ятірка" постійних членів Ради безпеки ООН зробила заяву про неприпустимість ядерної війни.
Це наша принципова позиція, ми з неї виходимо, і, звичайно, мені дуже не хотілося б, щоб зараз, коли ризики дуже і дуже суттєві, дуже не хотілося б, щоб ці ризики штучно роздмухувалися, а бажаючих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати.
Глава МЗС рф нагадав, що осійська сторона ще за адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа виступала за підтвердження на найвищому рівні заяви Михайла Горбачова та Рональда Рейгана 1987 року про неприпустимість ядерної війни.
На жаль, нам не вдалося переконати своїх колег у необхідності такого кроку, але ось з адміністрацією Байдена ми домовилися дуже швидко, і в червні минулого року під час саміту в Женеві наші президенти таку заяву зробили.
Нагадаємо, що 27 лютого президент росії володимир путін наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності.
Американська розвідка застерігає, що Кремль може вдатися до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні.
Президент Зеленський у публічних промовах неодноразово закликав світ готуватися до ядерного удару росії.
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