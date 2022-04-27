Велика Британія надасть Україні високотехнологічні ракети класу Brimstone у найближчі кілька тижнів, можливо, до 10 травня. Про це повідомив, виступаючи у парламенті, заступник міністра оборони Сполученого Королівства Джеймс Хіпі.

Хочу проінформувати Палату громад, що ми надамо Brimstone в наступні кілька тижнів, можливо, поки парламент перебуває на перерві перед тронною промовою королеви (10 травня - ред.).

25 квітня, виступаючи в парламенті, міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що зараз не йдеться ані про відправку до України протикорабельних ракет Harpoon, оскільки у Великій Британії вони є тільки в корабельному варіанті, ані ракет Brimstone. За словами Хіпі, терміни поставок було зсунуто вперед.

Коли міністр оборони робив заяву в парламенті, він згадав, що у 2020 році ми погодилися в принципі розробити та продати [Києву] морський варіант ракети Brimstone. Нещодавно Україна запросила ракети далекої дії для поразки наземних цілей, і уряд вивчав питання, чи можуть запаси [ракет] Brimstone бути використані для цих цілей... Але з огляду на швидкість, з якою зараз працюють наші фахівці та ефективність партнерства з виробниками, я радий повідомити, що вони зрушили ці терміни вперед.

Brimstone - високотехнологічна самонавідна надзвукова ракета класу "повітря-земля". Має активну радіолокаційну головку самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються. Крім того, є можливість лазерного наведення.

Вартість однієї ракети становить близько 100 тис. фунтів стерлінгів. Максимальна дальність запуску - 11,2 км. Максимальна висота запуску - 6 км. Вага ракети - 50 кг.

Нагадаємо, що Велика Британія передасть Україні БМП Stormer з ПЗРК Starstreak.