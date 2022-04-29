Німеччина готова припинити покупки нафти з Росії. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

За інформацією видання, представники ФРН у ЄС зняли заперечення проти повного ембарго на російську нафту за умови, що Німеччині дадуть достатньо часу для пошуку джерел альтернативного постачання.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що таке рішення не означає катастрофи для економіки країни.

Про те, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на нафту з Росії, можливо, вже наступного тижня, WSJ пише з посиланням на дипломатів та офіційних осіб.

Досі на стадії обговорення перебуває питання про те, як швидко блок припинить закупівлю російської нафти і чи застосовуватиме граничні ціни або тарифи.

Читайте також Шостий пакет санкцій ЄС проти росії може містити часткове ембарго на імпорт нафти

США наполягають, щоб їхні союзники з Європи уникали рішень, які можуть спричинити затяжне зростання цін на нафту. При цьому деякі держави-члени ЄС, зокрема Угорщина, Італія, Австрія та Греція, як і раніше, з побоюванням ставляться до економічних наслідків російського нафтового ембарго.

За даними WSJ, ставлення Берліна до припинення купівлі нафти з Росії змінилося після угоди з Польщею, яка дозволить Німеччині імпортувати нафту від світових експортерів через порт Гданськ на Балтійському морі.

Інфраструктура порту Гданськ з'єднана з російським трубопроводом "Дружба" окремою ланкою, оператором якої є Польща. Нафта, яка імпортується в Гданськ, може поставлятися трубопроводом на нафтопереробний завод у Шведті, замінивши тим самим російські поставки. Про цю угоду оголосив міністр економіки ФРН Хабек під час візиту до Польщі 27 квітня.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що близько 12% споживання нафти в Німеччині залежить від імпорту з Росії, порівняно з 35%, до початку вторгнення до України. За його словами, ФРН готова до того, що "Роснефть" припинить постачання нафти, і цей сценарій більше не означатиме катастрофи для економіки Німеччини.

Нагадаємо, що Австрія припинила імпорт і переробку нафти з росії.