Він відчув санкційний удар першим. Російський автопром тільки почав "вставати з колін": співпраця з великими європейськими концернами, випуск до двух мільйонів автівок на рік... Та в один момент все різко загальмувалось. Європейці заявили, що йдуть з російського авторинку. Під загрозою тепер і робочі місця, і виробництво комфортних машин.

Богдан Вербицький детальніше про майбутнє російських ВАЗів та КАМАЗів.

Дешево та сердито. Останні 20 років російський автопром намагався позбутися цього гасла.

Олег Омельницький, директор ІА групи Авто-консалтинг:

Було побудовано більше 20 сучасних збиральних підприємств. І при тому, це були світові лідери з виробництва автомобілів.

Які в один момент вирішили піти з російського ринку! Залишивши його сам на сам з автомобільними реаліями росії. Якими?

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Робочі місця, звісно, будуть скорочуватися, саме тому, що виробництво буде неможливим.

Олег Омельницький, директор ІА групи Авто-консалтинг:

Вже відсутні автівки "Лада", які були там з такими опціями як автоматична коробка передач.

А які "опції" ще знинкуть? Чи є життя на російських автомобільних заводах ПІСЛЯ санкцій?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Легенда радянського автопрому. А ще герой анекдотів та справжній символ. Запорожець. Машина "універсальна" у всіх сеансах. Легковик 66-го року. Щоправда, п'ятьма роками раніше в Німеччині з'явилась ну дуже схожа машина. І ця "схожість" із європейським автопромом - візитка СРСР. А тепер і росії.

Олег Омельницький, директор ІА групи Авто-консалтинг:

Туди було інвестовано великі кошти і фактично "Рено" володіло 67 відсотками трьох підприємств. Тобто, "Рено" фактично контролювала діяльність на трьох підприємствах одразу.

Тобто на найбільшому автоконцерні росії – "Лади". Машини, які стали автомобільною візитівкою росії. Різні за ціною, комплектацією, призначенням... модельний ряд був широким. Та й якість останнім часом вдалося підтягнути. Бо основні запчастини - імпортні.

Олег Омельницький, директор ІА групи Авто-консалтинг:

Нові автівки під брендом "Лада" створювалися вже на платформах "Рено", "Ніссан", "Даче". Тому зараз після того, як "Рено" піде, ось ці нові платформи нових сучасних автівок також підуть з російського ринку.

Точніше ВЖЕ йдуть. Французький автоконцерн вирішив остаточно вийти з російського ринку. А всі активи продати!

Олег Омельницький, директор ІА групи Авто-консалтинг:

За один рубль. Про що це каже? Ну, по-перш, про те, що вартість російських активів зараз становить один рубль. По-друге, це каже, що компанія фактично, поховала свої інвестиції на російський ринок.

Щоправда, французи залишають за собою можливість повернутися. Протягом п'яти років. Втім, в "Рено" вже заявили: зроблять це виключно після виведення російських військ з України. Тож, російські ВАЗи надовго ризикують позбутися якості. А люди - роботи.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Попит точно зменшиться, бо росія навряд чи зможе хоч кудись експортувати автомобілі. А в середині країни, в наслідок падіння рівня життя, в наслідок падіння ВВП, буде набагато менше людей, які будуть мати можливість купувати автомобілі. Робочі місця, звісно, убудуть скорочуватися, саме тому, що виробництво буде неможливим. Це буде або звільнення людей, або люди будуть працювати замість 5 днів 3-4.

Ірина Мялкіна, працівниця заводу "АвтоВАЗ":

Для Тольятти, мне кажется, это всё. Вокруг завода строился город. То есть, люди ехали сюда работать именно на завод.

Пані Ірина працює саме на ньому. Жінка зізнається: і до санкцій зарплати на підприємстві в Тольятті були далеко не космічні, а чого ж далі чекати?

Ірина Мялкіна, працівниця заводу "АвтоВАЗ":

Надеялась на серъёзный зароботок, если честно. До сих пор надеюсь, но чего-то пока нет. Зарплата конечно больная тема...

Болючою буде і якість авто. Експерти прогнозують: ВАЗу доведеться випускати моделі "постарше".

Этот автомобиль ходит теперь по дорогам нашей страны и по дорогам многих других стран.

Ні, не настільки старі. Орієнтовно - моделі початку 2000х. Хоча, як виявилося, навіть в СРСР (в радянських авто) комплектуючі теж були з-за кордону.

Фары из Чехословакии. Югославские аккумуляторы. Каждая деталь находит своё место.

А от інший автомобільний гігант - КАМАЗ вже цього року деталей може і не дорахуватися. Після початку війни в Україні, Німеччина вирішили припинити співпрацю з Камським автомобільним заводом. І нові моделі вантажівок тепер просто не вийдуть з конвеєру.

Олег Омельницький, директор ІА групи Авто-консалтинг:

Це фактично був такий мікс КАМАЗу і Мерседес-Бензу. І от саме після того, як було заявлено, що Мерседес-бенз припиняє співпрацю с КАМАЗом, постраждала саме лінійка сучасних автомобілів. І зараз КАМАЗ продовжує виробляти тільки автомобілі от ті нащадки старих КАМАЗів.

Сергій Фурса, економічний експерт:

Виробити щось в ізольованому світі неможливо. І більшість автомобілів, які вироблялися там в Росії, вони просто складалися з деталей, які привозили ззовні. І не було, і не має Росія автомобілі, які не використовують імпортні компоненти.

Коли їм знайдуть заміну? І чи знайдуть ВЗАГАЛІ? - На це потрібен час, і не мало. Єдина альтернатива - Китай. Але якість там залишає бажати кращого.